مكتب النائب العام يدرس تشكيل غرفة أمنية مشتركة تعمل في نطاق دائرة نيابة الجفرة الابتدائية

عَقَدَ قسم التفتيش على الجهات الضبطية وترشيدها بمكتب النائب العام اجتماعًا في مدينة هون أمس الأول مع كل من عميد بلدية الجفرة، ومدير مديرية الأمن الجفرة ومساعديه، ومدير مديرية الأمن سبها.

المجتمعون تدارسوا بحسب مكتب إعلام النائب العام لوازم تشكيل الغرفة الأمنية المشتركة التي ستعمل في نطاق دائرة نيابة الجفرة الابتدائية وتحت إشرافها ومتابعتها، مبدين استعدادهم لدعم الغرفة حتى تتحقَّق الغاية من إنشائها؛ المتمثِّلة في تنفيذ تدابير سلطة التحقيق والضبطية القضائية، بما في ذلك تعهّد جهات حكومية بإخلاء مواقع تشغلها مخصَّصة لمشاريع إنتاجية وصناعية، ووقف أثر جرائم التعدي على الملكية الخاصة، والأملاك العامة وفق الكشف المعَدّ من مكتب الأملاك العامة الجفرة، والإسهام في ضبط الجناة وإحضارهم إلى سلطات: الضبط القضائي، والتحقيق، إرضاءً للشعور بالعدالة؛ وإشاعةً للأمن؛ وتحقيقًا للاستقرار.

وفي سياق ذي صلة، أجرى الحاضرون من سلطة التحقيق تفتيشًا على مراكز الشرطة: هون، وسوكنة، وودان، وكذلك مكتب البحث الجنائي الجفرة، وفرع جهاز الشرطة القضائية ومؤسسة الإصلاح والتأهيل الجفرة.

كما تواصلت سلطة التحقيق مع مكونات من وزارة العدل؛ لغرض معالجة ما يعترض سير عمل الهيئات القضائية في نطاق محكمة ونيابة الجفرة الابتدائيتيْن، فأثمر التواصل عن شروع مركز الخبرة القضائية والبحوث في استصدار قرار بإنشاء قسم للطب الشرعي بمستشفى هون، والتعهّد بإكمال النسبة المتبقية من أعمال المقاولات المتعلقة بمقر مجمع محاكم الجفرة.

وأكدت النيابة العامة أن تشكيل الغرفة الأمنية يأتي في إطار مواصلتها لتدابيرها الرامية إلى إنفاذ القانون وتسييده، ومنع الإفلات من العقاب إلى جانب تنفيذ ترتيبات الخطة المرسومة من المستشار النائب العام، لتفعيل الدور المنوط بجهات إنفاذ القانون في ممارسة الأمن الوقائي، وضبط الجرائم، وإجراء مقتضى تدابير السلطة القضائية.

هذا وحضر اللقاء كل من رؤساء فروع أجهزة الأمن الداخلي والحرس البلدي والشرطة الزراعية بالجفرة، ورؤساء مكاتب الأملاك العامة والتخطيط العمراني والرقابة على الأغذية والأدوية بالجفرة، بالإضافة إلى المحامي العام بدائرة محكمة استئناف سبها، ورئيس نيابة الجفرة الابتدائية.