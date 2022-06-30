وزير مالية باشاغا يطالب بالتحقيق مع جهات فتحت حسابات مصرفية خارج نطاق عملها الجغرافي

طالب وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد النائب العام والأجهزة الرقابية المُتمِثله في ديوان المُحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مُكافحة الفساد، بِفتح التحقيق في الجِهات التي فتحت حسابات مصرفية خارج نطاق عملها الجُغرافي.

ووجه حماد خطابا إلى مراقبي الخدمات المالية والمكاتب بالمناطق، والمراقبين الماليين بالوزارات والمؤسسات والمصالح العامة والمراقبين الماليين بالمستشفيات والمراكز والجامعات والمعاهد والأجهزة المستقلة.

وقال حماد في نص خطابه: “استنادا إلى المادة الأولى من قانون النظام المالي للدولة في الفقرة الأولى منه: (يختص وزير الخزانة بالإشراف على إيرادات الدولة ومصروفاتها وعلى كافة شؤون الخزانة العامة ومراقبة دخلها والإنفاق منها بما يكفل صيانة أموال الدولة ومخزوناتها)، ونظرا لما استشعرناه في الآونة الأخيرة من محاولة قيام بعض الجهات فتح حسابات مصرفية خارج نطاق عملها الجغرافي نفيدكم بخطورة هذا الإجراء”.

وأكد أن هذا الإجراء “يعد تعديا صريحا على المال العام وصرف أموال في غير الأوجه المخصصة لها، وأن أي تصرف منكم تجاه هذه الحسابات ودون تفويض منا سوف يعرضكم إلى عقوبات يحتمها القانون وتتخذ ضدكم كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافكم عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق”.

وأضاف: “يطلب منكم إبلاغنا وبشكل عاجل عن مثل هذه التجاوزات حتى يتسنى لنا استدراك مثل هذه الأفعال وضمانا لعدم وقوعكم في هذه المخالفات”.