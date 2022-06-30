البعثة الأممية تعلن نتائج اجتماع مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اختتام أعمال الاجتماع الثاني لمراقبي وقف إطلاق النار المحليين والدوليين والذي استمر على مدى يومين بحضور عضوين من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الشرق والغرب الليبي.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال الاجتماعات التي سيرتها البعثة الأممية واختتمت أعمالها أمس الأربعاء عرض ومناقشة إجراءات العمل الخاصة بالمراقبين، وهيكلية اللجنة الخاصة بهم، وتبادل الخبرات ورسم الخطوات المستقبلية للبدء في تفعيل عملهم انطلاقاً من مقر اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة سرت.

وأثنت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية جورجيت غاغنون، في ختام الاجتماع على الجهود المثمرة التي قامت بها اللجنة العسكرية المشتركة، مؤكدةً دعم الأمم المتحدة لها ولفريق المراقبين المحليين والدوليين لضمان التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار.