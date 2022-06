الجراي: انشغال السياسيين بمصالحهم جعلهم لا ينتبهون أن ليبيا من الدول المهددة بالمجاعة

ليبيا – قال المحلل الاقتصادي أنور الجراي إن الحياة في العاصمة وغرب ليبيا أصبحت لا تطاق، فالكهرباء تنقطع لأكثر من 14 ساعة والمخابز أغلقت أبوابها.

الجراي القى في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” باللوم على السياسيين، قائلًا: “انشغالهم بمصالحهم جعلهم لا ينتبهون إلى أن ليبيا من الدول المهددة بالمجاعة”.

الجراي ختم: “هذا وقت التكاتف بين الجميع للبحث عن حل لأزمة الغذاء، فالسنوات المقبلة في ظل انعدام الرؤية حول الأزمة الروسية الأوكرانية، ستكون صعبة للغاية”.

