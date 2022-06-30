منصة حكومتنا: السائح أكد الجاهزية لإجراء الانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية

نقلت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية عن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح تأكيده أن المفوضية جاهزة لمباشرة إجراء الانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظمة.

وشدد السائح خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على الالتزام بخطة التأمين والتنسيق المباشر مع الجهات الأمنية.

أكد السائح أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، من خلال الدور الإعلامي التوعوي المهم لرفع نسبة المشاركة القادمة.

وجدد الدبيبة، تأكيد دعمه الكامل للمفوضية من أجل تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية الوطنية المقبلة، مشيدا بالتعاون الإيجابي بين المفوضية والحكومة لإنجاز هذا الاستحقاق.