القطراني: سنعرض مقترح فصل أكاديمية الدراسات العليا فرع بنغازي على مجلس الوزراء لدراسته

ليبيا – التقى نائب رئيس الوزراء بالحكومة المكلفة من البرلمان علي القطراني أمس الأربعاء عميد كلية الدراسات العليا فرع بنغازي عبد الكريم الجويلي، ووكيل الأكاديمية للشؤون العلمية عبد السلام العمروني، وذلك بحضور وزير التعليم العالي عاشور المسماري، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية يونس العرفي.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة القرار الصادر من الحكومة منتهية الولاية المتعلق بإعفاء عميد الأكاديمية، وتكليف رئيس جديد لها.

بدوره، جدد وزير التعليم العالي التأكيد على ضرورة عدم التعامل مع القرارات الصادرة من الحكومة منتهية الولاية بناء على التعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء.

كما تم خلال اللقاء، تقديم مقترح من قبل أكاديمية الدراسات العليا بالمنطقة الشرقية إلى وزير التعليم العالي بشأن فصل الأكاديمية، وأن تكون ذات ذمة مالية مستقلة، خدمةً للطلبة في المنطقة لتسهيل إجراءات الحصول على المؤهلات العلمية العليا في جميع تخصصات الأكاديمية.

من جهته، شدد القطراني على ضرورة الرفع من قدرة التحصيل العلمي لطلاب الدراسات العليا بما يخدم المجتمع، مؤكدًا على أنه سيعرض مقترح الأكاديمية على مجلس الوزراء لدراسته.

