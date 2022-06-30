باشاغا: سنستلم مقرات الحكومة في طرابلس قريباً جداً

أرجع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا السبب الرئيس في عدم مباشرة حكومته لمهامها حتى الآن هو التدخل من بعض الدول.

وقال باشاغا في كلمته بملتقى مشايخ وفعاليات المجتمع المدني لدعم الاستقرار في سرت، “سنستلم مقرات الحكومة في طرابلس قريبا جدا وأدعو حكومة الوحدة الوطنية لاغتنام الفرصة للخروج الآمن”.

وتعهد بقيام حكومته بمهامها على جميع المستويات وتسليم السلطة عقب إجراء الانتخابات

واستنكر باشاغا الفساد في ليبيا قائلا: لا نجد كلمة باللغة العربية لتعبر عن الفساد الآن، فعقود كهرباء فاقت 3 مليارات ضاعت كلها وشركة الكهرباء تحتاج إلى إعادة هيكلة وشفافية، فالفساد فرض على شركة الكهرباء من الحكومة نفسها

وأكد باشاغا أن لن تكون إلا حكومة واحدة لليبيا، وأن حكومته سوف تتعامل مع كل الدولة بما يحقق مصلحة ليبيا، داعيا كل الدول التي لديها وجود أجنبي على أرض ليبيا بأن ترحل دون استثناء.

وأشار باشاغا إلى استعداده لزيارة الغرب الليبي في الأيام القادمة، متطرقا إلى الميزانية وأوضح أنهم رصدوا مليار دينار للزراعة وهو من باب التأمين الغذائي بالبلاد.

وأعرب باشاغا عن استعداده للمساءلة والرقابة، مضيفا: أتعهد بوضع آلية داخل الحكومة لمتابعة الصرف أو أي فساد

ولفت إلى تواصل حكومته مع السلطات المصرية وتشكيل لجنة برئاسة نائبه علي القطراني وستتوجه إلى السلوم الجمعة القادمة، لحل المعرقات الحدودية.

وطالب باشاغا بعدم استخدام ليبيا كورقة في الصراعات الدولية، مؤكدا: إذا لم نستلم مقاراتتنا في طرابلس ستواصل الحكومة عملها من سرت.