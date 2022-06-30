حكومة باشاغا تؤكد ضرورة تكليف لجنة لمتابعة أوضاع منفذ امساعد

أكد علي القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة فتحي باشاغا على ضرورة تكليف لجنة إدارية لمتابعة أوضاع منفذ امساعد الحدودي، وتنظيم العمل فيه وتوفير كافة احتياجاته.

جاء ذلك خلال لقاء القطراني اليوم الخميس بمدينة بنغازي، مع المجلس البلدي أمساعد، بحضور وزير الدفاع أحميد حومة ووزير المواصلات عبد الحكيم الغزوي، ووزير الاستثمار علي السعيدي، ووزير الأشغال العامة نصر شرح البال، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، وذلك للوقوف على حركة مرور المواطنين عبر منفذي امساعد والسلوم.

وشدد القطراني على ضرورة إيجاد حلول للمختنقات والعوائق التي تواجه المواطنين خلال عبورهم منفذي امساعد والسلوم بما يكفل يسر وسهولة حركة المسافرين الليبيين وبين أن الحكومة الليبية تتابع بعناية كافة الصعاب التي تواجه المواطنين خلال عبورهم منفذي امساعد والسلوم.

وأكد القطراني أنه سيتواصل مع الجانب المصري لحل هذه الإشكاليات في أقرب وقت ، مضيفاً بأن مصر دولة جارة وشقيقة، والعلاقات بينها وبين ليبيا أساسها الاحترام المتبادل وحسن الجوار.

واستعرض اللقاء كيفية وضع الحلول المناسبة لكافة العراقيل التي تواجه المواطنين عبر منفذي امساعد والسلوم، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة للرفع من معاناة المواطن.

وأكد القطراني أنه وبصفته رئيس للّجنة المشكّلة من قبل رئيس الحكومة بقرار رقم (11) لسنة 2022 ميلادي سيقوم والوزراء أعضاء اللجنة بزيارة إلى معبر أمساعد الحدودي للاطلاع على أوضاعه، والوقوف على سير العمل فيه ومعرفة احتياجاته.

وشدد الوزراء، ووكيل وزارة الداخلية، على أهمية النظر بجدية في كل ما يحدث للمواطن الليبي عبر المعبرين، وإيجاد الحلول العاجلة، مشددين على أهمية دعم الأجهزة الأمنية والرقابية بمنفذ امساعد لكي تؤدي عملها بالوجه المطلوب.