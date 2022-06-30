غلق مراقبة تعليم بني وليد احتجاجا على تعيين «معلمين جدد لا يعملون بها»

أغلق عدد من المعلمين مقر مراقبة التعليم في بني وليد، اليوم الخميس، اعتراضا على تعيين 108 معلمين جدد لا يعملون في مراقبة المدينة.

وربط المحتجون فتح المقر من جديد بتحقيق مطالبهم، ومنها صرف رواتبهم المتأخرة عن الفترة من 2014- 2018، وإيقاف تعيين المعلمين الجدد.

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وقال أحد المحتجين لـ«بوابة الوسط»، إنهم سيرفعون شكوى رسمية ضد متخذي القرار، إلى هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التربية والتعليم والنائب العام.

إلى ذلك، أكد مراقب التعليم بني وليد، خالد أبوحمرة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» عدم صرف رواتب شهر يونيو الجاري للمعلمين الجدد، نافيا تهديده بإيقاف رواتب المعلمين والمعلمات القدامى.