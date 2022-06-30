ليبيا الان

السفارة الأمريكية تهنئ وليامز على تمديد دورها بالأمم المتحدة

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

هنأت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الخميس، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على التقدم المحرز في محادثات جنيف، وتمديد دورها في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق اليوم قالت وليامز أن مجلسي النواب والدولة توصلا إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة بشأن المسار الدستوري، لكنها كشفت نقطة خلافية بين المجلسين بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية، وحثت المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة.

وفي تغريدة لها حثت السفارة الأمريكية مجلسي النواب والدولة على سد الفجوة بشأن الخلافات القليلة المتبقية حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

كما حضت السفارة على استمرار الهدوء، وحذرت من أي جهد لتحقيق مكاسب سياسية من خلال المخاطرة باللجوء إلى العنف.

 

 


عدد المشاهدات:
107

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك