السفارة الأمريكية تهنئ وليامز على تمديد دورها بالأمم المتحدة

العنوان-طرابلس

هنأت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الخميس، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على التقدم المحرز في محادثات جنيف، وتمديد دورها في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق اليوم قالت وليامز أن مجلسي النواب والدولة توصلا إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة بشأن المسار الدستوري، لكنها كشفت نقطة خلافية بين المجلسين بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية، وحثت المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة.

وفي تغريدة لها حثت السفارة الأمريكية مجلسي النواب والدولة على سد الفجوة بشأن الخلافات القليلة المتبقية حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

كما حضت السفارة على استمرار الهدوء، وحذرت من أي جهد لتحقيق مكاسب سياسية من خلال المخاطرة باللجوء إلى العنف.