بوراس: وليامز ستنجح بإخراج مستند من مجلسي النواب والدولة لكنهما سيفشلان في إقناع الشارع

ليبيا – رأت عضو مجلس النواب المقاطع ربيعة بوراس أن الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد دليل على حجم وعمق الانقسام بين الأطراف الليبية. بوراس قالت في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية بشأن لقاء رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في جنيف للاتفاق على القاعدة الدستورية أو الدستور: “أعتقد أن عقيلة والمشري سوف يتفقان ويجدان مخرجًا للموقف الحرج الذي وضع فيه وسيكون اتفاقهم عبارة عن موجة من القوة القاهرة تغرق حلم الليبيين في تجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع”. وأضافت: “فمثلًا اتفاقهما على إزاحة العسكريين من الانتخابات لا يشمل خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة العربية)، وذلك وفق تفسيرهم بأن خليفة حفتر عسكري متقاعد مستدعىللخدمة العسكرية”. وأشارت إلى أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز سوف تنجح في إخراج مستند من الطرفين، ولكن الطرفين سيفشلان في إقناع الشارع بما توصلوا إليه لأسباب كثيرة. كما زعمت أن بوادر الثقة لم تصنع حتى الآن بين الليبيين وخاصة من شاركوا في الحروب. وردًا على سؤال إذا ما فشل لقاء عقيلة والمشري في الوصول إلى اتفاق هل ستلجأ ويليامز إلى خيار لجنة الحوار السياسي أو المجلس الرئاسي الليبي، أجابت: “لا أعتقد أن يكون دور للجنة الحوار أو المجلس الرئاسي في المستقبل إذا فشل المسار الدستوري”. ونوّهت إلى أن المجلسين سيعودان لمسار تشكيل السلطة التنفيذية، ففي حوزة المجلسين ورقتين ورقة القاعدة الدستورية وورقة السلطة التنفيذية الموحدة.

