الدبيبة يوجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل عيد الأضحى

العنوان-طرابلس

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، بضرورة صرف 6 أشهر من منحة الزوجة من العام المالي الجاري قبل عيد الأضحى المبارك، والعمل على استكمال بقية الأشهر خلال الفترة المقبلة.

جاء تأكيد الدبيبة خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع وزير المالية المكلف، محمد الشهوبي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، في مكتب بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي.

وقال المكتب الإعلامي إن الدبيبة شدد خلال الاجتماع على ضرورة صرف منحة الزوجة قبل عيد الأضحى المبارك.

كما أكد على ضرورة صرف المنحة لمدة 6 أشهر من العام المالي، والعمل على استكمال باقي الأشهر خلال الفترة المقبلة.

وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال الاجتماع موقفا حول الخطط المتخذة من الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات، للوصول إلى قاعدة بيانات يتم الصرف على أساسها.

كما قدم وزير المالية المكلف محمد سالم الشهوبي تقريرا مفصلا حول الإجراءات المتخذة من الوزارة بشأن صرف منحة الزوجة والأبناء خلال العام 2022، مؤكدا على تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بانتظام عملية صرفها باستمرار.

وتقدم الدبيبة بالاعتذار لكافة الزوجات والبنات المستفيدات من المنحة، مؤكدا ضرورة انتظام صرفها باستمرار في موعدها مستقبلا.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال اللقاء، أن الوزارة تعاقدت مع مصرف الجمهورية لصرف بطاقة مصرفية تسمى (إيفاء)، تمنح لكل زوجة وبنت ليس لديها حساب مصرفي لضمان وصول المنحة لكل المستفيدات.