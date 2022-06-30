البعثة الأممية: مراقبو وقف إطلاق النار ناقشوا آلية عملهم من سرت

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن اختتام أعمال الاجتماع الثاني لمراقبي وقف إطلاق النار المحليين والدوليين.

وقالت البعثة في تدوينة عبر “فيسبوك” إن الاجتماع الذي اختتم أمس الأربعاء استمر على مدى يومين بحضور عضوين من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الشرق والغرب.

وأضافت: “خلال الاجتماع تم عرض ومناقشة إجراءات العمل الخاصة بالمراقبين، وهيكلية اللجنة الخاصة بهم، وتبادل الخبرات ورسم الخطوات المستقبلية للبدء في تفعيل عملهم انطلاقاً من مقر اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة سرت”.

وتابعت البعثة: “في ختام الاجتماع أثنت جورجيت غاغنون، القائمة بأعمال رئيس البعثة، على الجهود المثمرة التي قامت بها اللجنة العسكرية المشتركة، مؤكدةً دعم الأمم المتحدة لها ولفريق المراقبين المحليين والدوليين لضمان التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار”.