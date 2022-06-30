باشاغا يُطالب بانسحاب الوجود الأجنبي من ليبيا

العنوان-طرابلس

أعلن رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، رفضه الوجود الأجنبي على أرض ليبيا، داعيًا كل الدول التي لديها وجود على أراضينا أن ترحل دون استثناء.

وقال باشاغا خلال ملتقى مشايخ وأعيان داعمي السلام والاستقرار بمدينة سرت إن سبب منع دخول الحكومة إلى طرابلس ليس ليبيًا إنما سببه أجنبي.

وأكد باشاغا أنه سيستلم المقار الحكومية في طرابلس قريبا جدًا وسوف نقوم بمهامنا في صالح المؤسسات وتوحيد الجيش والمؤسسة الأمنية.

وأضاف باشاغا: “أن حكومة الوحدة الوطنية وجدت للبناء وليس للهدم أو المحاسبة، مشيرًا أنه سيقوم بزيارة عدة مدن في الغرب الليبي في الأيام القادمة القريبة”.

ولفت باشاغا خلال كلمته أن الجنوب يعاني وقد تعطلت كل طرق التواصل معهم من مطارات وطرق.

وذكر أنه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب الحكومة علي القطراني؛ لتفقد منفذ السلوم الحدودي مع مصر والتشاور مع الحكومة المصرية بشأنه.

وأضاف رئيس الحكومة أن التدخلات الخارجية هي السبب الرئيس في عدم مباشرة حكومته مهامها حتى الآن، مضيفًا أنه يجب أن ننتزع قرارنا من قلب المجتمع الدولي ونعيد إلى ليبيا سيادتها، وأن تكون هناك حكومة واحدة للبلاد.

وأكد باشاغا أن حكومته ستكون قوية، وتستمد قوتها من الشعب الليبي لا من منطقة ولا مدينة ولا طائفة معينة.

وأوضح باشاغا أنه مستعد للمساءلة حال ارتكاب خطأ أو خرقا ماليا، منوهًا أن حكومته لا تمثل منطقة معينة إنما تمثل مصلحة كل الليبيين.