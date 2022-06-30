القطراني: علاقاتنا مع مصر أساسها الاحترام المتبادل وحسن الجوار

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني، اليوم الخميس، بمكتبه بمدينة بنغازي، المجلس البلدي أمساعد، للوقوف على حركة مرور المواطنين عبر منفذي امساعد والسلوم.

وحضر اللقاء وزير الدفاع دكتور أحميد حومة ووزير المواصلات عبد الحكيم الغزوي، ووزير الاستثمار علي السعيدي، ووزير الأشغال العامة نصر شرح البال، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم.

واستعرض اللقاء كيفية وضع الحلول المناسبة لكافة العراقيل التي تواجه المواطنين عبر منفذي امساعد والسلوم، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة للرفع من معاناة المواطن.

ونوه القطراني إلى أن الحكومة الليبية تتابع بعناية كافة الصعاب التي تواجه المواطنين خلال عبورهم المنفذين، مشدداً على ضرورة رفع هذه المعاناة التي يعاني منها المواطن الليبي، وضرورة إيجاد الحلول للمختنقات والعوائق التي تواجههم بما يكفل يسر وسهولة حركة المسافرين الليبيين، مؤكدًا خلال اللقاء على ضرورة تكليف لجنة إدارية لمتابعة أوضاع منفذ، وتنظيم العمل فيه وتوفير كافة احتياجاته.

وأكد القطراني أيضاً بأنه وبصفته رئيس للّجنة المشكّلة من قبل رئيس الحكومة بقرار رقم (11) لسنة 2022، سيقوم والوزراء أعضاء اللجنة بزيارة إلى معبر أمساعد الحدودي للاطلاع على أوضاعه ، والوقوف على سير العمل فيه ومعرفة احتياجاته.

كما أكد أيضاً أنه سيتواصل مع الجانب المصري لحل هذه الإشكاليات في أقرب وقت ، مضيفاً أن جمهورية مصر العربية دولة جارة وشقيقة ، والعلاقات بينها وبين ليبيا أساسها الاحترام المتبادل وحسن الجوار.

بدورهم، أكد الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، على أهمية النظر بجدية على كل ما يحدث للمواطن الليبي عبر المعبرين ، وإيجاد الحلول العاجلة ، مشددين على أهمية دعم الأجهزة الأمنية والرقابية بمنفذ امساعد لكي تؤدي عملها بالوجه المطلوب.