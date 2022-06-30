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الدبيبة لـ”السائح”: دعمنا الكامل لـ”المفوضية” لتنفيذ الانتخابات

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

جدد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس خلال لقائه مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح دعمه الكامل للمفوضية من أجل تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية الوطنية المقبلة.

وبحسب بيان لحكومة الوحدة المؤقتة أشاد الدبيبة بالتعاون الإيجابي بين المفوضية والحكومة لإنجاز هذا الاستحقاق.

وأكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال اللقاء على أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، من خلال الدور الإعلامي التوعوي المهم لرفع نسبة المشاركة القادمة، وفق البيان.

كما أكد السائح على أن المفوضية جاهزة لمباشرة إجراء الانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظمة, مشددا على الالتزام بخطة التأمين التي تأتي مباشرة عبر خطة التأمين والتنسيق المباشر مع الجهات الأمنية، على حد قول البيان.

 

 

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صحيفة الساعة 24

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