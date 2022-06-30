الكيلاني: بدء صرف منحة الزوجة الثلاثاء القادم

شدد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعه اليوم الخميس مع وزير المالية المكلف محمد الشهوبي، والشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، على ضرورة صرف منحة الزوجة قبل عيد الأضحى المبارك.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع، ضرورة صرف المنحة لمدة 6 أشهر من العام المالي، والعمل على استكمال باقي الأشهر خلال الفترة القادمة.

وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية موقفا حول الخطط المتخذة من الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات، للوصول إلى قاعدة بيانات يتم الصرف على أساسها.

وقدم وزير المالية تقريراً مفصلاً حول الإجراءات المتخذة من الوزارة بشأن صرف منحة الزوجة والأبناء خلال عام 2022، مؤكداً على تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بانتظام عملية صرفها باستمرار.

واعتذر رئيس الوزراء لكافة الزوجات والبنات المستفيدات من المنحة، مؤكداً على انتظام صرفها باستمرار في موعدها مستقبلاً.

وأوضحت الكيلاني خلال اللقاء، أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعاقدت مع مصرف الجمهورية لصرف بطاقة مصرفية (إيفاء)، تمنح لكل زوجة وبنت ليس لديها حساب مصرفي لضمان وصول المنحة لكل المستفيدات.

وخلال الاجتماع، حددت الوزيرة يوم 5 يوليو القادم موعدا لبدء صرف المنحة بقيمة 6 أشهر، فيما وعد وزير المالية المكلف بصرف 6 أشهر أخرى من قيمة المنحة بعد شهر.