رئاسة «النواب» تعلن نتائج اجتماع جنيف وموعد اللقاء القادم مع مجلس الدولة

أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، نتائج اجتماع رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي عقد على مدى ثلاثة أيام في جنيف بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشان ليبيا، ستيفاني وليامز، منوهة إلى أن موعد اللقاء القادم سيكون بعد عيد الأضحى مباشرة.

واختتم اجتماع عقيلة والمشري في جنيف في وقت سابق اليوم دون التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات. وأرجعت وليامز، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء المحادثات ذلك إلى «نقطة خلافية» لا تزال قائمة بين المجلسين بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية التي يتضمنها الإطار الدستوري للانتخابات، وحثت المجلسين على «تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة».

نتائج لقاء عقيلة والمشري في جنيف

وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان إن نتائج لقاء عقيلة والمشري واللجناتن المكلفتان من مجلسي النواب والدولة «جاءت معبرة عن الإرادة الحرة للشعب الليبي ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

وأكدت هيئة رئاسة مجلس النواب على التوافق مع مجلس الدولة على «صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي وتنفيذه، ويضمن استقلال القضاء وحصانته ويلزم دستوريا بالفصل بين السلطات ويحمي الحريات ويمنع الاستبداد والانفراد بالسلطة ويحقق تداولها سلميا، ويضمن حق المواطن الكامل ويقدس الحياة الديمقراطية، وتكافؤ الفرص، ويمنح الجميع حق تولي المناصب دون تمييز أو إقصاء ويدفع نحو تجاوز الأحقاء والكراهية ويدعو للسلام والتسامح والمصالحة الوطنية، ويرفض العنف وسيلة للتعبير، ويوحد مؤسسات الدولة السيادية ويدفع نحو تطويرها وتفعيلها ويمكن الحكومة ويلزمها بتقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة ويضمن تحسين ظروف معيشتهم».

نقطة الخلاف بين عقيلة والمشري في اجتماع جنيف

كما أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب التوافق «على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي» المجلسين «باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية»، منوهة إلى اتفاق الطرفين «على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه».

وأضافت هيئة رئاسة مجلس النواب توافق لجنتي المجلسين «على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ بمدينة سبها واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع وتراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة».