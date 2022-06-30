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في لقاء مع السائح.. الدبيبة يجدد دعمه لمفوضية الانتخابات

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة ، اليوم الخميس، خلال لقاءه مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، دعمه الكامل للمفوضية من أجل تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية الوطنية المقبلة، مشيدا بالتعاون الإيجابي بين المفوضية والحكومة لإنجاز هذا الاستحقاق.

وأكد السايح، خلال اللقاء على أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، من خلال الدور الإعلامي التوعوي المهم لرفع نسبة المشاركة القادمة.

كما أكد السايح على أن المفوضية جاهزة لمباشرة إجراء الانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظمة.

 وشدد السايح على ضرورة الالتزام بخطة التأمين التي تأتي مباشرة عبر خطة التأمين والتنسيق المباشر مع الجهات الأمنية.

 


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صحيفة العنوان الليبية

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