خارجية الدبيبة: بنجلاديش طلبت دعمنا لإعادة مهجري الروهينجا لمينمار

قدم السفير عبدالمطلب سليمان محمد سليمان، أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة ليبيا لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية، إلى الرئيس محمد عبدالحميد رئيس بنغلاديش.

جاء ذلك في مراسم رسمية أقيمت مساء يوم الأمس في القصر الجمهوري بالعاصمة البنجلاديشية دكا، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة.

ونقل السفير تحيات رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وتمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة وللشعب البنجلاديشي الصديق بدوام التقدم والازدهار.

وأكد السفير الليبي، أنه سيبدل قصارى جهده في استكمال مسيرة العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وتوطيد أواصر الصداقة بين الشعبين الصديقين.

ومن جانبه حمّل رئيس بنجلاديش، السفير الليبي، نقل تحياته إلى رئيس المجلس الرئاسي وإلى رئيس الحكومة متمنياً لهما موفور الصحة والسعادة ولدولة ليبيا بالاستقرار والازدهار، ومؤكداً على عمق علاقات الصداقة الممتازة القائمة بين البلدين الصديقين.

وأضاف أن هناك العديد من الفرص لتوسيع هذه العلاقات في مختلف المجالات التي منها التجارة والصناعة والأيدي العاملة البنغالية في ليبيا وأنها تقدم الخدمات في مختلف القطاعات الزراعة والصحة والتكنولوجيا.

وطالب السفير، بالتدخل في حلحلت المشاكل التي تواجههم، كما طلب دعم دولة ليبيا بخصوص إعادة المهجرين الروهينجا الى موطنهم الأصلي مينمار.