القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة يناقش مع لجنة من «ديوان المحاسبة» الأوضاع المالية

استقبل السفير محمد عبد العالي مصباح، القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة، يوم الإثنين، لجنة ديوان المحاسبة المشكل بالقرار رقم 217\2022 لفحص ومراجعة حسابات السفارة الليبية بالقاهرة والقنصلية العامة بالإسكندرية عن السنة 2021.

وبحسب البيان، ناقش الاجتماع الظروف الاستثنائية الصعبة التي مرت وتمر بها السفارة خلال السنوات الأخيرة.

وأشاد رئيس اللجنة، بالتغير الإيجابي الذي لاحظه على الأوضاع في السفارة.

كما أكد السفير، أنه يقدر ويحترم الدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية في الإصلاح وتقويم الأخطاء.