الدبيبة يحث اللجنة الوزارية على معالجة معوقات تنفيذ مبادرة الإقراض وتوزيع الأراضي

حث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ مبادرة الإقراض وتوزيع الأراضي على المواطنين، «على ضرورة العمل الجاد ومعالجة المشاكل والصعوبات من أجل البدء في تنفيذ المبادرة وفق المسجلين بالمنظومة وتنطبق عليهم الشروط».

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة، مساء اليوم الخميس، بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، مع لجنة إدارة شركة التهيئة العمرانية، واللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بشأن الإقراض وتوزيع قطع الأراضي على المواطنين وفق الشروط المعتمدة للتوزيع.

40 ألف قطعة سكنية تنتظر الاعتماد وإصدار شهادات عقارية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن رئيس اللجنة الوزارية وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي قدم خلال الاجتماع «توضيحا بشأن الأراضي الجاهزة والتي تعتبر المرحلة الأولى، وكذلك المرحلة الثانية التابعة للشركة وما زالت غير جاهزة، والمرحلة الثالثة التي ما زالت تحت الإجراء وتحتاج الاعتماد وإصدار الشهادات العقارية اللازمة والتي تصل إلى ما يقارب 40 ألف قطعة سكنية».

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن رئيس لجنة إدارة التهيئة العمرانية أكد خلال الاجتماع «أن العمل متواصل بالتنسيق مع اللجنة الوزارية لاستكمال إجراءات المرحلتين الثانية والثالثة لتصبح جاهزة للتوزيع».

تفاصيل مبادرة الإقراض وتوزيع الأراضي

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، خلال مؤتمر صحفي في 20 فبراير الماضي، تفاصيل مبادرة الدبيبة التي أعلنها خلال الاحتفال الرسمي لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، بشأن توزيع 100 ألف شقة على الشباب ومنحهم قروضا لاستكمالها، وكذلك توزيع قطع الأراضي على الشباب في مختلف أنحاء ليبيا.

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وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة أن الوحدات السكنية المستهدفة بالمبادرة «هي المتوقفة منذ 10 سنوات ولم تخصص سابقا»، مطمئنا المواطنين الذين لديهم تخصيص في شقق سكنية غير مكتملة «أنها غير مشمولة بمبادرة رئيس الحكومة بشأن توزيع 100 ألف شقة».

وأوضح جمعة أن وزارة الشباب عملت على تحديد قطع الأراضي التي ستوزع على الشباب بمختلف المدن، منوها بأن مصرف الادخار والاستثمار العقاري «سيكون الإدارة التنفيذية لمبادرة رئيس الحكومة بشأن القروض».

المرحلة الأولى لتوزيع الشقق تستهدف 25 ألف مستفيد

وأضاف وزير الشباب، فتح الله الزني، أنه جرى الاتفاق على إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الحكومة لإسكان الشباب والأسر المحتاجة، مؤكدا أنها «تستهدف 25 ألف مستفيد، وستكون الأولوية للفئات الأشد احتياجا فيما يتعلق بالشقق السكنية».

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، إن المصرف سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة التسجيل الإلكتروني في مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن القروض السكنية.

قطع الأراضي المستهدف توزيعها بالمرحلة الأولى للمبادرة

ونوه وزير الحكم المحلي، بدرالدين التومي، بإطلاق المنصة الإلكترونية للتسجيل في مبادرة رئيس الحكومة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض السكنية يوم الأحد المقبل، موضحا أن المرحلة الأولى ستشمل توزيع 1500 قطعة أرض في المنطقة الشرقية و3500 في المنطقة الجنوبية، و3500 بالمنطقتين الغربية والوسطى.

اجتماع الدبيبة مع إدارة شركة التهيئة العمرانية واللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ مبادرة الإقراض وتوزيع قطع الأراضي على المواطنين. (حكومتنا)