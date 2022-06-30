“أوقاف طرابلس” تصدر كتابا عن ضرورة السمع والطاعة لولي الأمر   

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الخميس عن إصدار “كتاب الأربعين، في السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين”.

وقالت الهيئة عبر صفحتها على “فيسبوك” إن هذا يأتي ضمن أعمالها المستمرة المتمثلة في تبني الأعمال العلمية الدعوية، مبينة أن الكتاب عبارة عن واحد وأربعين حديثًا صحيحا في طاعة ولاة الأمر من المسلمين.

واعتبرت الهيئة التي يقع مقرها في طرابلس هذا المطبوع رسالةً قيمةً تنقل أحاديث نبوية في الحث على لزوم الجماعة، مردفة: سيكون الكتاب متوفرًا في دور النشر الأيام القادمة.

ويتزامن هذا مع دعوات للخروج في تظاهرات ضد حكومة الدبيبة بعد فشل وعوده في إصلاح منظومة الكهرباء التي خصص لها مليارات منذ العام الماضي.

ومؤخرا تزايدت فترات طرح الأحمال في مختلف المناطق الليبية الأمر الذي أثار غضب المواطنين ودفع بعض الشباب إلى قطع الطرقات تعبيرا عن غضبهم من تردي أوضاع الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي تسبب في وفاة عدد من المواطنين.

جدير بالذكر أن هيئة الأوقاف تحصلت من الدبيبة على 50 مليون دينار من باب الطوارئ، ومولها محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بـ80 مليون في 6 أشهر .