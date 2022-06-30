«بن صالح» لـ«المشري»: ثباتك في وجه عقيله صالح مكسب لـ«ثورة 17 فبراير»

أشاد سليمان بن صالح محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، بفشل اجتماع جنيف بين خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري للدولة، وعقيله صالح رئيس مجلس النواب، مرجعا الفضل فيه للمشري، على حد تعبيره.

وقال بن صالح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” خالد المشري، ثباتك في وجه عقيله صالح مكسب لثورة 17 فبراير، شكراً لك، لا مزيداً من التنازلات”.

وأضاف بن صالح:” حفتر- المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- لن يركب ظهور الليبيين بإذن الله”، على حد تعبيره.

وتابع:” عقيله صالح إلى مزبلة التاريخ، سيلعنك الليبيون وأحفادهم كلما ذُكر أسمك أمامهم”.

واستطرد:” قلت لكم لن يمض وقت طويل على خطاب عقيله صالح في مؤتمر المصالحة حتى ينقلب وسينسى ما قاله، فهو يجيد التلون ولا يجد حرجاً في ذلك”.

وزعم:” عقيله ما عنداش مشكلة على الاطلاق في أن يحكم حفتر ليبيا وهو حاط علي كتفه رتبة مشير وفي إيده جواز سفر أمريكي”.

وادعى:” عقيله ما عنداش مشكلة في أن يتنازل الليبيين لحفتر عن كل شي، بينما حفتر لم يتنازل حتى عن جنسيته الأمريكية مقابل حكم ليبيا”.

وأعلنت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز عن انتهاء اجتماعات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في جنيف، دون التوصل إلى شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقالت ستيفاني في بيان إن الطرفين راجعا الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017 آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة.

وأضافت المستشارة الأممية: توصل المجلسان إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية، والشكل المحدد للامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.