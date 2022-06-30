دبلوماسي مغربي: ندعم المسار السياسي الليبي للتوصل إلى حل سلمي ودائم

أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة “محمد عروشي”، التزام بلاده بتحقيق الانتقال السياسي في ليبيا.

وأضاف “عروشي” في كلمة له خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو لمجلس السلم والأمن خصص للوضع في ليبيا، أن المغرب يدعم المسار السياسي الليبي للتوصل إلى حل سلمي ودائم للأزمة، وتقريب وجهات نظر مختلف الفاعلين الليبيين الذين توصلوا في 2015 لاتفاق الصخيرات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وشدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التوصل إلى حل ليبي بعيدا عن أي تدخل أجنبي، مذكرا بالمشاورات التي أجريت في بوزنيقة والتي أسفرت بين 2018 و2022 عن اتفاق شامل حول المناصب السيادية، وكذلك النقاشات التي جمعت كافة الفاعلين في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها البلاد.

وقال الدبلوماسي المغربي إن الليبيين قادرون على تحويل وقف إطلاق النار الساري حاليا بالبلاد إلى سلام دائم وحل نهائي لقضية الشرعية من خلال تنظيم انتخابات حرة وشاملة، والتي من شأنها أن تسفر عن حكومة واحدة وتعزيز مؤسسات الدولة الليبية وتحقيق التنمية والازدهار التي يستحقها الشعب الليبي .

وأوصى الدبلوماسي بدعم المبادرات السياسية التي تم إعدادها داخل الفضاء الإفريقي، وخاصة اتفاق الصخيرات والجهود المبذولة من قبل اللجنة رفيعة المستوى ومجموعة الاتصال بالاتحاد الإفريقي حول ليبيا، والمشاورات التي أجريت بين مجلسي النواب والدولة من أجل التوصل إلى اتفاق حول القضايا العالقة.