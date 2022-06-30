رئاسـة مجلس النواب توضح النقاط التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات جنيف

العنوان – طبرق

أعلنت رئاسة مجلس النواب اليوم الخميس، أن نتائج اللقاء الذي تم في جنيف جاءت معبرةً عن الإرادة الحرة للشعب الليبي ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد.

وأضافت الرئاسة أن تم خلال لقاء رئيس المجلس عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الاتفاق على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وصياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي.

وأكدت رئاسة مجلس النواب انه تم التوافق على تنفيذ دستور يضمن استقلال القضاء و حصانته و يُلزم دستوريا بالفصل بين السلطات، إضافة إلى التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلس النواب والدولة باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية و قد اتفق على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه.

وذكرت رئاسة مجلس النواب، أنه تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي و مجلس الشيوخ بمدينة سبها، واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع و تراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش و يوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة.

وأكدت رئاسة مجلس النواب على أن بأن مطالبنا ثوابت لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاث و توفير فرص المشاركة للجميع طبقا لدستور كامل شامل لا يسمح بأي انحراف أو انفراد بالسلطة.

وبينت أن اللقاء القادم سيكون بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة، مؤكدة أنها تتطلع إلى أن يخلص فيه إلى تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وفي الموعد المقرر.