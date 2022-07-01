شلوف: النويري في تركيا بعد أيام من تمديد بقاء قواتها في ليبيا دون احترام

انتقد جمال شلوف الباحث الليبي، زيارة فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إلى تركيا بعد أيام من تمديد البرلمان التركي بقاء القوات التركية في ليبيا عام ونصف.

كتب شلوف على حسابه بفيسبوك قائلًا: “بعد 9 أيام فقط من اعتماده لتمديد وجود القوات التركية في ليبيا بدون أستئذان أو احترام البرلمان الليبي رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتيوب يستقبل اليوم وفد من مجلس النواب الليبي برئاسة النائب الأول فوزي النويري الذي يزور تركيا هذه الأيام”.

وتابع جمال شلوف قائلًا: “يقولك كنهم العالم طامعين فينا، انظروا للصورة ستعرفون الإجابة، ولله الأمر من قبل ومن بعد” على حد تعبيره.