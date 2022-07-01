اقعيم: لن يُسمح بمنح الجنسية الليبية وأوراق ثبويتة للأجانب بطرق غير قانونية

العنوان – بنغازي

أكد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم أنه لن يُسمح بالمساس أو العبث بسيادة ليبيا وأمنها القومي من خلال منح الجنسية الليبية وأوراق ثبويتة للأجانب خارج إطار الدولة.

وأضاف اقعيم أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول منح الجنسية الليبية وإصدار بطاقات وأوراق ثبوتية للأجانب بطرق غير قانونية خارجة عن إطار واعتماد الدولة ولا تُمثّل الدولة الليبية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم فتح تحقيق عاجل لمحاسبة كل من يسعى لهذه الأعمال لتقديمهم للقضاء بدون أي تهاون لقطع خيوط هذه الشائعات والمحرّضين عليها نهائياً