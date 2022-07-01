وزير العمل يبحث احتياجات مكاتب العمل بالمنطقة الجنوبية

العنوان

بحث وزير العمل والتأهيل عبد الله الشارف ارحومة احتياجات مكاتب العمل بالبلديات، في المنطقة الجنوبية.

واستعرض ارحومة خلال اجتماع موسع كيفية تفعيل دور المكاتب خلال المرحلة القادمة، وطرح الصعوبات والعوائق التي تسبّبت في تعطيلها، بالإضافة مناقشة ملف التدريب والتأهيل والدورات التدريبية.

وبحث وزير العمل دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، وملف الباحثين عن العمل بالمناطق الجنوبية، واستجلاب العمالة بما يتناسب مع سوق العمل الليبي ولا يتعارض مع الباحثين الليبيين عن فرص العمل.

وناقشة ارحومة كذلك كيفية تنظيم دخول العمالة إلى البلاد، إلى جانب ملف التشغيل بالقطاعين العام والخاص.

وأكد لمدراء مكاتب العمل، على ضرورة مضاعفة الجهود وتأدية العمل على أكمل وجه، وعدم التهاون مع المتقاعصين عن تأدية وظائفهم بمكاتب العمل.

وأشار وزير العمل إلى أن المرحلة صعبة واستثنائية وتحتاج إلى همم عالية ووقفة جادة.