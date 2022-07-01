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اختتام أعمال الاجتماع الثاني لمراقبي وقف إطلاق النار المحليين والدوليين

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، اختتام أعمال الاجتماع الثاني لمراقبي وقف إطلاق النار المحليين والدوليين الأربعاء.

وأوضحت البعثة أن الاجتماع استمر على مدى يومين بحضور عضوين من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الشرق والغرب.

وأكدت انه تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة إجراءات العمل الخاصة بالمراقبين، وهيكلية اللجنة الخاصة بهم، وتبادل الخبرات ورسم الخطوات المستقبلية للبدء في تفعيل عملهم انطلاقاً من مقر اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة سرت.

وأثنت القائمة بأعمال رئيس البعثة، جورجيت غاغنون على الجهود المثمرة التي قامت بها اللجنة العسكرية المشتركة.

وأكدت غاغنون، دعم الأمم المتحدة لها ولفريق المراقبين المحليين والدوليين لضمان التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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