مبروكة: بحثنا تبادل الزيارات مع وفد تركي

استقبلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مبروكة توغي، الخميس 30 يونيو2022، وفدا ثقافي تركيا من معهد يونس إمرة الثقافي التركي ومؤسسة الأتراك وتجمعات الأقارب في المهجر التابع لوزارة الثقافة والسياحة بجمهورية تركيا.

وخلال هذا اللقاء، تم استعراض جملة من القضايا التي تهم العلاقات الثقافية والفنية والتبادل المعرفي وتعزيز التعاون وتبادل الزيارات بين الطرفين، وجرى اللقاء، بحضور وكيل وزارة الثقافة لشؤون المسرح والفنون عبد الباسط، ومدير مركز البحوث والتوثيق والمعلومات عبد الحكيم القيادي، ومدير المركز الليبي للثقافات المحلية أكرم الكاتب، وعدد من مدراء الإدارات بديوان الوزارة.