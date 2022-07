أبو جناح يبحث سبل تحسين الخدمات العلاجية والتشخيصية لمرضى الأورام

ليببا – ترأّس نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلف بحكومة تصريف الأعمال رمضان أبو جناح الاجتماع الثاني خلال الشهر الجاري، لإدارات وزارة الصحة، والجهات التابعة للقطاع، الذي عقد الأربعاء بديوان رئاسة الوزراء، بحضور مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية بديوان المحاسبة عبد الباسط رمضان.

المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة عددًا من الملفات المهمة، أبرها، تحسين الخدمات العلاجية والتشخيصية لمرضى الأورام من خلال تسييل المخصصات المالية اللازمة لاستعادة تشغيل مراكز علاج الأورام بكامل قدرتها الاستيعابية ودعمها، كي تُلبّي المعايير الدقيقة للمراكز التي تتميّز بالتفوق العلمي.

كما تباحث المجتمعون، حول تنظيم ودعم التدريب والتعليم والتطوير المهني المستمر، وأساسيات البحوث لتعزيز كفاءة وأداء العاملين في القطاع الصحي من خلال توفير مصادر وخدمات علمية، تبعًا لحاجات القوى العاملة في القطاع الصحي لضمان توفير خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية.

وعلى نحو متصل، تناول الاجتماع وضع الخطط اللازمة لتحسين الخدمات المصاحبة لعمليات التوزيع داخل مخازن جهاز الإمداد الطبي، واستعرض رئيس جهاز الإمداد الطبي، مستجدات العمل الفني من حيث التوريد والتوزيع والتخزين.

من جانبه، أكد وزير الصحة على أن قطاع الصحة يولي أهمية كبيرة لتوطين العلاج لمرضى الأورام بالداخل في مختلف التخصصات وإنهاء معاناة المواطنين بالخارج التي امتدت لسنوات.

وأشار إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للبنية التحتية التي تمتلكها المستشفيات والمراكز المتخصصة في علاج الأورام في ليبيا، من أجل توطين الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى.

وذكر الوزير أن وزارة الصحة ستعمل على وضع سياسات ناجعة من شأنها أن تطور عمل المراكز المتخصصة في علاج مرضى الأورام، بشكل يمكنها من من امتلاك الإمكانات عالية الدقة والكفاءات البشرية ذات المهارة.

يٌشار إلى أن هذا الاجتماع عقد بحضور مسؤولي مراكز علاج الأورام بمدينتي سبها، ومصراتة، ورئيس لجنة العطاء العام، وعدد من مستشاري وزير الصحة.

