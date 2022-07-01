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«قوة دعم الدستور»: سنردع «متظاهري الجمعة» لمنع زعزعة الأمن واستقرار العاصمة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت قوة دعم الدستور والانتخابات التابعة لوزارة دفاع الدبيبة:” نحذر كل من تسول له نفسه الخروج والتظاهر اليوم الجمعة، بأننا سنستخدم الإجراءات الرادعة ولن نتهاون مع أي كان”.

وأضافت قوة دعم الدستور والانتخابات، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” هذه المظاهرات تمثل زعزعة لأمن واستقرار العاصمة ومحاولة للإضرار بالممتلكات العامة وإغلاق الشوارع.
وأوضحت:” تتابع قوة دعم الدستور والانتخابات مايحدث في الشارع الليبي من أحداث ودعوات على منصات التواصل الاجتماعي للخروج والتظاهر اليوم الجمعة”.

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«متظاهرو الجمعة» ردع قوة دعم الدستور منع زعزعة الأمن واستقرار العاصمة

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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