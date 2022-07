البسيكري: فكرة عسكرة الدولة بإدخال حفتر إلى الحكم عبر الانتخابات عرقل محادثات جنيف

ليبيا – قال عضو ما يعرف بـ”الحراك المدني لاستعادة الشرعية” عبد الوهاب البسيكري إن العقبة التي أدت إلى تأجيل وتمديد محادثات جنيف يومًا إضافيًا، هي فكرة عسكرة الدولة عن طريق إدخال خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) إلى الدولة عبر صناديق الاقتراع.

البسيكري وفي تصريحات خاصة لموقع تلفزيون “العربي” القطري، أضاف: “إن هناك مشاكل كثيرة تواجه حفتر منها الجنسية، وكونه عسكريًا، ناهيك عن ملاحقته بارتكاب جرائم في الخارج والداخل” حسب زعمه.

وأردف:”أن حفتر طلب بأن يكون التنازل عن الجنسية بعد فوز المترشح، وقبل قسمه لليمين”.

وحول تصريحات السفير الأميركي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند حول إمكانية إجراءات الانتخابات في ظل وجود حكومتين، قال: إن هذه الفكرة لاقت اعتراضًا من مناصري فتحي باشاآغا، باعتبار أن السفير يعتقد أن القاعدة الدستورية قد أنجزت، لافتًا إلى عدم إنجازها حتى الآن.

ولفت البسيكري إلى أن هناك خلاف كبير في المادة 383 خاصة بعد إنجاز القاعدة الدستورية، والتي تتضمن مرحلة التدابير التي تحضر للانتخابات ، وأن قانون الانتخاب سيكون لمجلس النواب فقط، مما يعيق عمل مجلس الدولة.

