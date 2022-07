ليبيا – رأت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي أنه حسب تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند في رويترز، فإن آلية المستفيد الآلية المؤقتة المالية والاقتصادية ستقوم “بشكل زائف” بمهام الحكومة حتى إجراء الانتخابات، وبهذه الطريقة يتم تجاوز مسألة الانقسام في السلطة التنفيذية والحكومتين.

لنقي أشارت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن آلية المستفيد جاء ذكرها صراحة في بيان P3+2 الأخير والذي رحب به كل من عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا، وذلك بعد شهور من المحادثات المغلقة بين الأطراف الدولية بالدرجة الأولى ومحاولة إقناع بعض الفاعلين الإقليمين بها وبمشاركة محدودة لبعض الشخصيات الليبية سواء بصفاتها أو بشخوصها.

ونوّهت إلى أن آلية المستفيد مقترح أمريكي لمعالجة مسألة إدارة عوائد النفط وما تلقيه من ظلال على الانقسام السياسيي. إلا أن الآلية ما زالت تفتقد للشفافية ولمعايير اختيار من يترأسها ولخطة عمل واضحة محددة والأهم من ذلك كله ملكيتها وقيادتها لمن، بحسب قوله.

وتابعت: “وهذا مايجعل الكثير ممن يتابعون تطور هذه الآلية لديهم المخاوف من تكرار سيناريو النفط مقابل الغذاء في العراق”.

The post لنقي: البعض لديهم مخاوف من تطور آلية المستفيد وتكرار سيناريو النفط مقابل الغذاء في العراق first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية