سفير الجزائر: بلادي تدعم حكومة الدبيبة 

استقبل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة رمضان أبوجناح، الخميس، السفير الجزائري في ليبيا سليمان شنين، وبحث اللقاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش الطرفان خلال اللقاء عددًا من الملفات، أبرزها، تسهيل إجراءات الشركات الجزائية العاملة في ليبيا، واستئناف رحلات النقل الجوي بين البلدين، فضلًا عن توسيع آفاق التعاون في مجالات التدريب خصوصًا المتعلقة بالصحة والطاقات المتجددة، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الثنائي والاستثمار بين البلدين.

من جانبه أعرب السفير عن دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تعزيز السلام و الاستقرار في ليبيا وصولاً لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

فيما ثمن نائب رئيس مجلس الوزراء موقف جمهورية الجزائر الشقيق الداعم والمساند للشعب الليبي .