القطراني: من أولويات حكومتنا إجراء انتخابات حرة ونزيهة.. وعلى مركزي طرابلس التسريع في صرف الميزانية

ليبيا – قال نائب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان علي القطراني إن من أولويات الحكومة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ولكن هذا لا يكون إلا بعدة حلول، أهمها جمع السلاح من المليشيات. القطراني وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن الحكومة تسعى لتحقيق الاستقرار في البلاد من خلال إجراء الاستحقاقات الانتخابية، وذلك عقب حل المليشيات وجمع السلاح، خاصة في المنطقة الغربية. وحول علاقة الحكومة بالدول العظمى، شدد القطراني على ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بالتشكيلة التي نالت الشرعية من مجلس النواب السلطة التشريعية العليا بالبلاد، كما أنها منبثقة عن حوار ليبي – ليبي اتفق عليه أغلب الشعب. كما شدد أيضًا على سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار من خلال التوزيع العادل للثروات بين أبناء الشعب الليبي بالتساوي في المنطقة الغربية والجنوبية والشرقية، وفقًا لدراسات وخطط توضح احتياجات كل مدينة ومنطقة دون إهمال أو تقصير، بالإضافة لتنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع التطورات في المنطقة والعالم. ورأى أنه من الضروري فتح آفاق جديدة للاستثمار في ليبيا، من خلال الاهتمام بالطاقات الجديدة والمتجددة وتحسين القطاع الزراعي والصناعي في كامل البلاد. وتناول القطراني مصروفات الحكومة وميزانيتها، داعيًا المصرف المركزي بطرابلس إلى التسريع في دراسة الميزانية والبث في صرفها حتى يتسنى للحكومة العمل وفقًا للخطط الموضوعة، خاصة عقب اعتمادها رسميا من مجلس النواب كأول ميزانية تعتمد رسميا منذ حوالي ثماني سنوات، وفق تعبيره. واعتبر أن استمرار ضخ المصرف المركزي الأموال لحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة، يعد تجاوزا لعدم اعتماد هذه المصروفات من قبل البرلمان وعدم موافقته على صرفها. وبخصوص التوترات الأمنية التي تحدث بين الحين والآخر في المدن والمناطق الجنوبية، قال القطراني: إن القوات المسلحة موجودة في الجنوب وتبسط سيطرتها على الحدود الليبية، لحماية البلاد وحفظ المواطن وأمنه. القطراني نوه إلى أن الحكومة ستعمل على جمع السلاح وسحبه من المليشيات وفقًا لنتائج اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، باعتباره أحد الملفات التي تعمل عليها اللجنة العسكرية وفقًا للاتفاق الدولي لحل الأزمة الليبية.

