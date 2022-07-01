بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 01 يوليو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 01 يوليو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء إرتفاع في درجات الحرارة على أغلب مناطق غرب ليبيا خاصة الدواخل والجنوب.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-38)مْ على مناطق الساحل ومابين (39-44)مْ على مناطق الدواخل وتسجل تراجع من يوم الأحد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

حالة السماء: صافية مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلي شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-34) مْ على اغلب المناطق الساحلية ، ومابين (36-39) مْ على باقي المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-45) مْ.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(83 -41) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:19)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:02).