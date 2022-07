مختار: القاعدة الدستورية التي ستجرى عليها الانتخابات ليست جاهزة

ليبيا – اعتبر ناجي مختار عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2001 أن لقاء عقيلة صالح وخالد المشري لم يكن مختلفًا عن لقاء القاهرة، وما كان يتوقع توقيعه هو وثيقة يمكن التصويت عليها داخل المجلسين إذا حدثت تفاهمات حقيقية حول المسائل التي لم تتمكن لجنتا الحوار في القاهرة الاتفاق حولها.

مختار قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن الخلاف حقيقي حول السلطة التنفيذية التي سيتم اعتمادها من المجلسين وشروط الترشح، وما رشح من معلومات هو ما يتم تداوله أن رئيسي المجلسين لم يكونا مستعدين بقناعات ثابتة، والكل يحاول أن يخرج بما يريد.

وأشار إلى أن الخلاف في ليبيا في المنطقة الغربية تدعمه نخب سياسية ومجموعات مسلحة ورأي سياسي يختلف مع مجلس النواب بكل ما يذهب له، معتبرًا أن عقيلة صالح لا يملك القرار بالمنطقة الشرقية، وهناك حاضنة يمثلها القيادة العامة الذراع العسكري لمجلس النواب والحاكم في المنطقة الشرقية والجنوب الغربي، وهناك نخب سياسية لها رأي سياسي والخلافات كثيرة لم يتم حلها.

كما تابع قائلًا: “موضع الخلاف ليس الجنسية، بل يدخل كأحد شروط الترشح للانتخابات جوهر المسألة التعديل الثاني عشر الذي ذهب إليه مجلس النواب ولم يتبنّه مجلس الدولة، هذا التعديل كان أحد مخرجاته حكومة باشاآغا، وتم رفضها في المنطقة الغربية ولم يعالج هذا الرفض. الحكومة الآن غير موجودة، ومجلس النواب يصر على ما ذهب له ومجلس الدولة يطالب التغير والتعديل ليقنع المنطقة الغربية أو نخبها ومن يحمل السلاح فيها بالتشكيلة الجديدة.

وزعم أن الذين رفضوا حكومة باشاآغا هم مجموعات مسلحة تحمل صفات في طرابلس، مضيفًا: “ونحن عندما نتكلم عن مشروع سياسي يتمثل في حكومة ونحتاج لها سواء ذهبنا لانتخابات أم لا، الدبيبة معطل عن مهامه. الدول الخمس طالبت في بيان بضرورة وجود حكومة تبسيط سيطرتها على الأراضي الليبية وهذا كان واضحًا وستيفاني ويليامز ممثلة لهذه الدعوة”.

وأكد في الختام على أن القاعدة الدستورية التي ستجرى عليها الانتخابات ليست جاهزة بعد وأصبحت مثار جدل وعقبة لا تقل عن الحكومة التنفيذية، وبوجود حكومتين سيتم الطعن في النتائج وفقًا لما يقدره كل طرف على حدة.

