الحاجي: سنمنع أي انتخابات بكل الوسائل إذا سمح فيها بترشح “حفتر”

هدد جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، بمنع أي انتخابات تجرى في ليبيا يسمح فيها بمشاركة المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.

وقال الحاجي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أي نتيجة تتعلق بمشروع الانتخابات من أي جهة كانت تتضمن ترشح أي فاسد لص ومجرم حرب سوى قبل فبراير أو بعدها وعلى وجه الخصوص العميل مجرم الحرب حفتر صاحب عبارة عن الأسير “فا فيش جيبه” الميدان ميدان”، على حد تعبيره.

وأضاف:” سنواجه هذه الانتخابات بكل ما نملك بكل الوسائل الممكنة والمتاحة لمنعها”.

وتابع:” هذا اسمه ضحك على الدقون وليس مشروع انتخابات تقود لدولة بل إلى عشرية ثانية من الفوضى في ظروف أصعب من أي مرحلة سابقة باسم الشرعية، “بالشرعية”!، وفي حقيقة الأمر تدوير للقمامة!”، على حد زعمه.