ليبيا – نفى مدير مديرية جمارك زوارة العميد شكري دهان خبر اقتحام مجموعة من التونسيين للديوانة التونسية.

العميد دهان وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، نفى أيضًا دخول المجموعة للأراضي الليبية عبر منفذ رأس جدير.

The post العميد دهان ينفي اقتحام مجموعة من التونسيين للاراضي الليبية عبر منفذ رأس جدير first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية