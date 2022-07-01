بن صالح: قطع الكهرباء نوع من الحصار الخانق على حكومة الدبيبة حتى تخضع وتغادر

زعم سليمان بن صالح محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، أن انقطاع الكهرباء نوع من الحصار الخانق على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة حتى تخضع وتغادر.

وقال بن صالح في تدوينة عبر “فيسبوك”: “الإقفالات التي تحدث الآن في مدينة مصراتة لا أعتقد أن سببها هو المطالبة بالحقوق، ولكني أشم رائحة عمل منظم يجري تنفيذه بدقة” وفق ادعائه.

وأضاف: “فمن قطع الكهرباء إلى قطع المياه إلى إغلاق الطرق والمطارات، فهو نوع من الحصار الخانق على حكومة الدبيبة لتخضع للتسليم وتغادر” على حد قوله.

وتابع بن صالح: “الخطة واضح أنها مصرية مائة بالمائة والتنفيذ يتم من قبل عناصر تقودها جهات معينة لها مصلحة في استلام حكومة باشاغا مقاليد السلطة” على حد زعمه.

واستطرد: “لا أستبعد أن فشل محادثات جنيف بين بوسويط (عقيلة صالح) والمشري أن يكون جزءاً من هذه الخطة” وفق ادعائه.

واعتبر بن صالح تصريحات السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند الأخيرة (بشأن إجراء الانتخابات في ظل حكومتين) بمثابة الضوء الأخضر لمناوئي حكومة الوحدة الوطنية للاستمرار في إجراءات الحصار حتى يذعن الدبيبة ويعلن استسلامه، بحسب قوله.