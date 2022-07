الكوني لـ السفير الهولندي: الحل الذي سيسمح بخروج ليبيا من أزمتها يجب أن يمر عبر صناديق الاقتراع

ليبيا – استقبل عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني اليوم الخميس، سفير مملكة هولندا لدى ليبيا، كونيراد هو خيونبتخ، ونائبته القائم بأعمال السفارة فينفيان هوخين.

السفير الهولندي نقل بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي رسالة دبلوماسية، تؤكد استمرار دعم بلاده للمجلس الرئاسي كشريك سياسي، وكقيادة فاعلة من شأنها تحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

واستعرض اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والوصول لإتفاق حول القاعدة الدستورية بين رئيسي مجلسي النواب والدولة في جنيف، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.

كما تناول الاجتماع الوضع في مناطق الجنوب الذي حافظ على وحدة التراب الليبي، رغم صعوبة الظروف التي مرت به طيلة السنوات الماضية.

وأكد الكوني خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، أن الحل الذي سيسمح بخروج ليبيا من أزمتها، يمر بالضرورة عبر صناديق الاقتراع بانتخاب الشعب رئيسًا للبلاد، أسوة بدول العالم، مشددًا على أهمية الدور الأوروبي في الدفع بهذا الاتجاه، بما سيحقق لليبيا استقرارها الذي هو استقرار لأوروبا في ذات الوقت.

ومن جهته، أعرب السفير الهولندي عن اهتمام بلاده بدعم مناطق الجنوب، في العديد من المجالات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة الليبية، لضمان تنميته واستقراره.

