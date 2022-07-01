التواتي: تصريحات السفير الأمريكي إعلان رسمي لتقسيم ليبيا

اعتبر الطبيب الجراح عامر التواتي تصريحات السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند بشأن إمكانية إجراء انتخابات في ظل حكومتين، إعلانا رسميا لتقسيم ليبيا.

وقال التواتي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “لا يمكنني فهم تصريحات السفير الأمريكي بشأن إجراء انتخابات بحكومتين إلا كونه إعلانا رسميا بتقسيم ليبيا من قبل أمريكا وكلابها” على حد تعبيره.

وأضاف: “إجراء انتخابات بحكومتين يعني تأسيس لدولتين ستحاجج كل منها أنها شرعية بحكم الانتخابات التي ستجرى في نطاقها، وهذا ليس افتراضا بل سيكون واقعا بحكم الطمع في السلطة من المتنافسين، والذين هم على استعداد للرضى بأي سلطة ولو كانت على حساب وحدة ليبيا”.

ورأى التواتي أن الصمت على هذه التصريحات الخبيثة من قبل الحكومات والبرلمانات والأحزاب والمجتمع المدني والمجتمع العسكري والقبائل والأفراد هو تواطؤ كامل ومخجل طمعا أو خوفا أو غباء.

وأكد قائلا: “نحن المواطنين البسطاء لا نملك إلا أصواتنا وعلينا الصراخ بها ضد هذا التآمر، وعلينا مقاطعة مثل هذه الانتخابات بالطريقة التي يدعو لها سفير أمريكا، وفضح مخططاتها وهذا أضعف الإيمان”.