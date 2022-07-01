الصحة تبحث مع توفير الأجهزة العلاجية لمرضى الأورام

استقبل وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبيّة «توفيق الدرسي»، ممثلين عن عدد من الشركات اليابانية العالمية المتخصصة في مجال تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، بحضور «صالح أبوخريص كزّة» ممثّلًا عن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا.

وبحث الوكيل مع الوفد، آليات التعاون في توفير أحدث الأجهزة العلاجية لمرضى الأورام التي تعمل بتقنيات Radioactive Material، والتي يمكنها مهاجمة الخلايا السرطانية مع الحفاظ على سلامة كتلة العضلات والأنسجة داخل جسم المريض.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على إيفاد فريق من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في علاج مرضى الأورام والمتمرّسين في التقنية بليبيا إلى اليابان، لتقييم الأجهزة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة من جهة ومن أنها تعمل بشكل جيد وأنها تشمل كل الملحقات المطلوبة.