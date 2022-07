التكبالي: المجتمع الدولي يريد انتخابات ليس لإنهاء الأزمة بل لخلق مشكل جديد

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن ما يتم تداوله عن محادثات جنيف لا يخرج عن كونه كلامًا دبلوماسيًا لا تفهم منه شيئًا، والآن يبدو أن المجتمعين اتفقوا على خريطة طريق للانتخابات، ولكن هناك مشاكل في النطاق التنفيذي وكلا الحكومتين تتمسكان ببقائهما، على حد تعبيره.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أضاف: “أن ما تم الاتفاق عليه لن يكون حقيقة؛ لأن هؤلاء يريدون انتخابات فقط ولا يريدون دولة، وما يقوله هؤلاء اليوم سينقض غدًا، وما تقوله الأمم المتحدة مجرد كلام؛ لأننا دخلنا في مؤتمر جنيف 1 و2 وتعهدوا بإخراج القوات الأجنبية ونزع السلاح وغيرها ولم نرَ شيئًا من ذلك”.

وشكك التكبالي، في حقيقة التوصل إلى اتفاق حول خريطة طريق للانتخابات وعلى القاعدة الدستورية، مضيفًا أن المجتمع الدولي يريد انتخابات ليس لإنهاء الأزمة بل لخلق مشكل جديد.

