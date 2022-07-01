لنقي: الكثيرون يحذرون من تكرار سيناريو النفط مقابل الغذاء في العراق

حذرت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي، من تكرار سيناريو النفط مقابل الغذاء في العراق، خاصة بعد تصريحات السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، حول وضع آلية لإدارة إيرادات النفط في ليبيا.

وقالت لنقي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” حسب تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند في رويترز بالأمس فإن آلية المستفيد، الألية المؤقتة المالية والاقتصادية ستقوم “بشكل زائف”بمهام الحكومة حتى إجراء الانتخابات وبهذه الطريقة نتجاوز مسألة الانقسام في السلطة التنفيذية والحكومتين”.

وأضافت:” أن ألية المستفيد جاء ذكرها صراحة في بيان P3+2 الأخير والذي رحب به كل من الدبيبة وباشاغا، وذلك بعد شهور من المحادثات المغلقة بين الأطراف الدولية بالدرجة الأولى ومحاولة إقناع بعض الفاعلين الإقليمين بها وبمشاركة محدودة لبعض الشخصيات الليبية سواء بصفاتها أو بشخوصها”.

وشددت على أن آلية المستفيد مقترح أمريكي لمعالجة مسألة إدارة عوائد النفط وما تلقيه من ظلال على الانقسام السياسي، إلا أن الآلية لازالت تفتقد للشفافية ولمعايير اختيار من يترأسها ولخطة عمل واضحة محددة والأهم من ذلك كله ملكيتها وقيادتها لمن”.

وتابعت:” هذا ما يجعل الكثير ممن يتابعون تطور هذه الآلية لديهم المخاوف من تكرار سيناريو النفط مقابل الغذاء في العراق”.