ارتفاع درجات الحرارة غربي البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الجمعة، على أغلب مناطق غرب ليبيا خاصة الدواخل والجنوب.

وبحسب بيان المركز، تكون السماء في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية على مناطق الساحل وبين 39 و44 درجة على مناطق الدواخل، وتسجل تراجعا من يوم الأحد.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده تكون السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلي شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية على أغلب المناطق الساحلية، وبين 36 و39 درجة على باقي المناطق.

وفي الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 41 و45 درجة مئوية.

وفي الواحات- السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 83 و41 درجة مئوية.