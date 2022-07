ليبيا – تابع تقرير إخباري نشرته صحيفة “ديلي نيوز إيجيبت” المصرية الناطقة بالإنجليزية تصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب المرتبط بالشأن الليبي صحيفة المرصد، نقل عن شاكر تأكيده الاستمرار في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي لتبادل 3 آلاف ميغاواط بين مصر والسعودية بحلول العام 2026 بتكلفة مليار و800 مليون دولار، فضلًا عن السعي لتوسيع عدة مشاريع أخرى قائمة.

وتابع شاكر: إن من بين هذه المشاريع ما يتم التنسيق بشأنه مع ليبيا بهدف رفع قدرة خط التبادل الكهربائي الحالي إلى ألفي ميغاواط عوضًا عن الـ240 الحالية.

ترجمة المرصد – خاص

The post ديلي نيوز إيجيبت: مساعٍ لرفع قدرة خط الكهرباء الرابط مع ليبيا إلى ألفي ميغاواط first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية