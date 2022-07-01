إجلاء 95 شخصا من ليبيا إلى إيطاليا

أجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، الجمعة، نحو 95 من طالبي اللجوء واللاجئين عبر رحلة جوية نُظمت من ليبيا إلى إيطاليا.

وقلت المفوضية في بيان، إن بين اللاجئين وطالبي اللجوء «أطفال، ونساء معرضات للخطر، وناجون من العنف، وأشخاص أطلقوا حديثا»، كما كانوا من جنسيات مختلفة فمنهم إريتريون وسودانيون وسوريون.

– إجلاء 99 مهاجرا من ليبيا إلى إيطاليا

– عودة 131 مهاجرا من ليبيا إلى نيجيريا

رحلة بدعم من الحكومة الإيطالية

وأوضحت أن الرحلة تدعمها الحكومة الإيطالية، وهي جزء من الآلية التي تجمع بين عمليات الإجلاء الطارئة والممرات الإنسانية التي جرى إنشاؤها في إيطاليا منذ العام 2016، وسيستفيد منها 500 شخص. كما سيتلقى الواصلون الجدد الدعم في إيطاليا من قبل ائتلاف من منظمات دينية، حسب المنظمة الأممية.

وإضافة إلى هؤلاء اللاجئون، أجلت المفوضية 997 طالب لجوء من ليبيا إلى إيطاليا منذ العام 2017، بينما غادر ليبيا 8372 شخصا في رحلات الإجلاء أو إعادة التوطين أو عبر المسارات التكميلية خلال نفس الفترة.

وفي مارس الماضي، أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا إجلاء 99 مهاجرا غير شرعيين من ليبيا إلى إيطاليا، في رحلة هي الأولى من نوعها خلال العام الجاري.

لاجئون في مطار معيتيقة الدولي استعدادات لنقلها إلى إيطاليا، 30 يونيو 2022. (مفوضية اللاجئين في ليبيا)

لاجئون في مطار معيتيقة الدولي استعدادات لنقلها إلى إيطاليا، 30 يونيو 2022. (مفوضية اللاجئين في ليبيا)

لاجئون في مطار معيتيقة الدولي استعدادات لنقلها إلى إيطاليا، 30 يونيو 2022. (مفوضية اللاجئين في ليبيا)